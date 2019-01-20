南科園區年營業額略降 盼大型投資案加溫

科技部南科管理局20日舉辦16週年慶，局長林威呈（左2）與台南市長黃偉哲（中）等人在活動中以放入電池的儀式，象徵為園區增加發展動力。中央社記者楊思瑞攝 108年1月20日

（中央社記者楊思瑞台南20日電）科技部南科管理局今天舉辦16週年局慶與第15屆集團結婚，局長林威呈致詞時表示，去年因太陽能產業遭遇一些困難，影響園區營業額成長，但台積電等大型投資案仍使未來充滿希望。

南科管理局上午以「南科遇見愛（ai）」為主題揭開局慶序幕，並搭配敦親睦鄰活動，使管理局周邊相當熱鬧。今年共有18對新人完婚，管理局特地安排由南科AI_ROBOT自造基地的機器人引領新人進入會場。

林威呈致詞時表示，南科集團結婚第一屆至今已促成382對佳偶，代表許多人選擇南科園區來追求自己的夢想。期盼未來有更多年輕世代到南科建築愛巢、開創事業。

他說，去年太陽能產業遇到了一些困難，因此影響到南科園區的整個營業額成長。但包括台積電5奈米廠、3奈米廠，以及華邦電子等大型投資案將陸續進入軌道，南科園區的未來仍然充滿希望。

台南市長黃偉哲致詞時表示，南科16屆局慶活動他年年到場，見證南科從一片甘蔗園成為許多人安身立命的地方。南科園區現有約8萬名從業人員，每人平均年產值逼近新台幣1000萬元，對台南、對整個國家都是相當重要的地方，希望往後園區能與台南繼續一起成長茁壯。

南科管理局指出，南科園區在民國106年度的總營業額約8700多億元，107年的統計數字尚未出爐。但因第4季受到中美貿易戰的影響營業額下降，連帶導致全年營業額，可能約為8000億元左右。

南科管理局指出，台積電5奈米廠預計在3月裝機，3奈米廠的環差評估也已在去年12月通過；啟碁科技台南廠進駐後，預計今年6月前徵才1000人；華邦電子設於南科高雄園區的新廠也將投入，整個園區的從業人員數量波動不大，仍維持在7萬5000人至8萬人間。（編輯：吳佳穎）1080120