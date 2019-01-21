屏東警怨加班費縮水 縣警局指訊息錯誤

屏東基層員警傳出抱怨，指去年12月原可申報新台幣1萬7000元加班費縮水。縣警局今天說，這是訊息傳達造成誤會。但屏東因財政拮据，員警加班費是比6都低。中央社記者郭芷瑄攝 108年1月21日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣21日電）屏東基層員警傳出抱怨，指去年12月原可申報新台幣1萬7000元加班費縮水。縣警局人事室主任陳信良今天說，這是訊息傳達造成誤會。但屏東因財政拮据，員警加班費是比6都低。

屏東縣境內不少派出所、分駐所員警去年接獲公文指出12月可申報加班費最高上限為1萬7000元，但在跨年勤務結束後，屏東縣政府警察局以「經費不足」為由撥給的加班費縮水，撥給的是平時加班費的額度。基層員警向媒體抱怨，指加班費縮水。

陳信良表示，屏東縣因財政拮据，基層員警的加班費平均每個月可申報1萬2000元，且依勤務輕重，最高可請領1萬3800元，最低為1萬300元。1年內，約有4個月可申報到最高上限的1萬7000元，且視勤務情況，分配在不同的4個月內申報。

陳信良說，去年申報最高上限是在1、2、10及11月，12月則交代視所剩餘額再讓員警申報，但因餘額不足，所以，沒辦法讓員警申報最高上限。

陳信良表示，基層員警向媒體出示的「12月份超勤加班費內外勤均1萬7000元」公文通知，不是縣警局發的，他不知道是不是有警分局誤會縣警局傳達的意思而發通知給各派出所及分駐所。

陳信良說，屏東縣員警加班費平均每個月撥給1萬2000元，外縣市有1萬2000元、1萬3000元、1萬5000元及1萬7000元，6都一定比較高。縣警局今年為員警爭取到平均每個月多1000元，也就是平均從1萬2000元提高到1萬3000元，也是視勤務輕重分級給付。

陳信良指出，台灣燈會將從2月19日至3月3日舉辦，屏東縣員警今年1月、2月加班費可申報最高上限的1萬7000元，3月回歸到每個月平均的1萬3000元。

1名基層員警表示，屏東縣的加班費給付的確比較低，高雄市視勤務輕重轄區，加班費平均每個月在1萬4000元到1萬7000元，如果以屏東市轄區的勤務來看，平均1個月1萬5000元是比較合理的價碼。（編輯：戴光育）1080121