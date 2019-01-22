金酒業績滑落 楊鎮浯：勿歸咎政治干預

金門縣長楊鎮浯（左）22日聽取金酒公司簡報時表示，金酒固然是金門最重要的資產，金門的建設和福利都是靠金酒，但金酒員工必須除去「沒有金酒，金門會倒」的觀念，否則再好的管理與願景都是假的。中央社記者黃慧敏攝 108年1月22日

（中央社記者黃慧敏金門縣22日電）金門縣長楊鎮浯今天聽取金酒公司業務簡報時坦承，金酒過去受到政治干預太多，從而有「做不好，賴給政治」的心態。他要求金酒員工除去「沒有金酒，金門會倒」的觀念。

就任縣長近一個月來，楊鎮浯陸續到各局處室和縣府所屬單位聽取簡報；今天他來到金酒公司，由總經理張鳴仁和協理陳金寶分別報告金酒經營概況和重大工程進度。

金酒的報告指出，金酒營業收入從新台幣42億元增加到民國102年最高的152億元後，107年降到118億元；台灣兩大總經銷商庫存達83億元，大陸市場耕耘15年業績毫無起色。工程方面，醱酵大樓工程進度落後、筒倉興建工程驗收還有缺失、金城污水廠遷移有待縣府進一步協助。

楊鎮浯表示，金酒是金門的驕傲，但金酒員工不能傲慢，對未來雖有信心，但不能自滿自大。他表示，金酒固然是金門最重要的資產，金門的建設和福利都是靠金酒，但金酒員工必須除去「沒有金酒，金門會倒」的觀念，否則再好的管理與願景都是假的。

楊鎮浯說，台灣專業人士前來指導金酒，但離開金酒大門後，金酒人卻不把專業人士的意見當做一事，「大家心裡有數」。

縣府主計處處長王崑龍質疑，金酒營業額不佳，卻未精簡人力。楊鎮浯直言，金酒的產銷、人力運用、薪酬制度似都未達到理想狀況，金酒歸咎「過去政治干預太多」，無法專業經營，但他認為，金酒應導入全面的計畫系統。

楊鎮浯樂見金酒正在執行以ERP（企業資源規劃系統）導入並整合維運暨整合維案，建議將公司的價值活動切割出來，從中找到產銷、財務和人力最佳立足點。

不過，楊鎮浯說，他擔心的是，金酒過去受到政治太多的干預，從而有「做不好，賴給政治」的心態。他說，有些不合理狀況固然是過去政治造成，但也輕易推給外部力量，「這是我不想看到的」。

楊鎮浯說，他希望的是縣府在做決策時，金酒可以提供專業意見，雖然未必完全參採，但至少做為超過年營收百億的公司必須要有專業意見，提供縣府參考。

此外，楊鎮浯質疑，金酒下修兩大經銷商營業額後，仍預估可以達目標，是否意味過去未能達到履約量，對於重大工程落後，楊鎮浯也認為，金酒提出的對策過於單薄。

楊鎮浯坦承金酒過去的確受到政治很大影響，但他說，不要將受影響和未受影響混為一談。他要求金酒上下「按制度來走」。（編輯：方沛清）1080122

金酒總經理張鳴仁（立者）22日報告指出，金酒營業收入從民國102年最高的新台幣152億後，去年降到118億元。金門縣長楊鎮浯（後左）要求金酒勿歸咎政治干預。中央社記者黃慧敏攝 108年1月22日