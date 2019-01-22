韓國瑜為陳炳甫站台 何志偉：由選民評斷

民進黨籍台北市立委補選候選人何志偉（前左）22日赴迪化街年貨大街掃街拜票時受訪表示，每組候選人都有自己的選舉節奏及策略，他予以祝福。中央社記者劉建邦攝 108年1月22日

（中央社記者劉建邦台北22日電）台北市立委補選民進黨籍候選人何志偉今天說，每一候選人都有選舉節奏及策略，他予以祝福，至於有「大人物」站台，應由選民評斷，候選人可做的事情就是用政績、政見證明能力。

何志偉下午赴迪化街年貨大街掃街拜票，媒體詢問，關於高雄市長韓國瑜忽然決定北上為國民黨立委補選候選人陳炳甫站台的看法。何志偉會前受訪，做以上表示。

何志偉被追問關於韓國瑜替對手站台的回應時說，對於不是有關他的政見或政績議題，都不予以評論，目前他要做的事情就是勤走基層。

何志偉到迪化街年貨大街掃街拜票時，與無黨籍立委補選候選人陳思宇前後抵達。

陳思宇受訪時，被問及何志偉雙重國籍議題時說，她擔任公職時，有簽署相關聲明書，之後也會對外公布，她重申自己沒有雙重國籍。

對此，何志偉表示，他曾擔任過2屆台北市議員，且國籍法也規定，具雙重國籍是不可從事任何公職，當初他放棄美國國籍返台當兵，就是因為他熱愛台灣這塊土地。

他也再度重申，國籍法明文規定，公職人員不可有雙重國籍，「只要是公民應該都要很清楚」相關規定。（編輯：李錫璋）1080122