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老婦雨傘攻擊陳思宇幕僚 原因又是敬老金被砍[影]

最新更新：2019/01/24 11:01
影片來源：陳思宇競選辦公室提供

（中央社記者陳怡璇台北24日電）台北市立委補選無黨籍候選人陳思宇團隊今早拜票時又遭攻擊，一名不滿重陽金被砍的老婦拿雨傘打幕僚的頭，還嗆「打你的頭又怎樣」，陳思宇團隊則嚴正譴責暴力。

陳思宇率團隊今早赴葫蘆堵市場掃街拜票，幕僚遭一名老婦持雨傘攻擊頭部，傷處紅腫，該幕僚說「阿嬤妳用雨傘打我的頭」，老婦用台語反嗆「打你的頭又怎樣」，陳思宇則勸「阿姨這樣不行啦，不能用暴力啦」，老婦持續叫囂，後自行離去，受傷幕僚則返家休息。

陳思宇競選團隊新聞部主任蔡峻維指出，老婦從拜票開始就一路跟著他們，原本的攻擊目標是陳思宇本人，但因身邊有幕僚圍住才沒得手，原因是不滿台北市長柯文哲砍掉新台幣1500元的重陽敬老金。

這是陳思宇團隊遭遇的第2起暴力事件。15日陳思宇團隊志工在百齡國小發放爆米花時被一位男子掌摑，原因也是因為敬老金被砍。

陳思宇競選辦公室表示不會對老婦提告。團隊尊重不同的聲音，這是民主社會的價值。但要嚴正的譴責暴力行為，民眾激情應該回歸理性，不應使用暴力方式表達訴求。（編輯：方沛清）1080124

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