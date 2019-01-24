新北將停辦校務評鑑 3年達班班高速上網

（中央社記者黃旭昇新北24日電）新北市府教育局今天宣布，109學年度起陸續停辦高中職、國中小學校務評鑑，輔導各校依辦學條件發展個別特色。另外，將以3年8億元提升學校資訊環境，達到班班高速上網。

新北市國小校長會議今天在板橋區海山國小舉行，教育局長張明文表示，校務評鑑就是學校的健康檢查，各高中職與國中小學，將自109學年度起陸續停辦校務評鑑，轉型為輔導支持系統，協助學校依條件差異，創造學校個別特色品牌。

教育局說，校務評鑑未來將由教育局透過建立資訊系統及蒐集資料技術，主動提供學校辦學客觀資訊，不必由學校填自評報告、不必上傳佐證資料，除落實學校自主管理，也大幅度減輕學校老師的行政負擔。

張明文說，教育局將依據所蒐集資訊評估的各校辦學資訊報告，媒合專業人員到校輔導課程教學與諮詢。

今天的校長會議以「科技」為主題，與會的200餘名國小校長體驗資訊課程，如自然科技、程式設計、空拍機、VR、繪圖板，將資訊技術與應用，讓校長瞭解科技教育的創新與無限可能，以融入各領域課程。

教育局表示，將規劃3年內投注新台幣8億元，升級1萬600班的無線基地台、影音整合器，建置450間互動教室，達到班班高速上網及教學智慧管理、校校網路智慧管理及互動教室的環境。

市長侯友宜今天也到場感謝校長在教育前線的奉獻，期許師生共同推動品格教育，讓新北市成為有溫度的智慧城市，並期勉校長隨時思考，如何創造自我價值、幫助更多的人。

他說，「給別人機會就是給自己機會」，分享永遠是團隊最重要的動力。侯友宜叮囑校長隨時關心校園弱勢家庭與高風險家庭，及時向教育局反應通報並通力合作，照顧好每個孩子。（編輯：李錫璋）1080124