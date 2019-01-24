現勘卓蘭生態公園 監委：溝通不足引爭議

苗栗縣卓蘭鎮大安溪生態公園遭質疑破壞石虎棲地，監察委員24日前往實地現勘，目前基地內公園入口廣場、滯洪生態池、邊坡穩固綠化已竣工，裸露區域部分已灑下草籽，待春節過後發芽頻率會較高，並擴大緩衝綠帶。中央社記者管瑞平攝 108年1月24日

（中央社記者管瑞平苗栗縣24日電）苗栗縣卓蘭鎮大安溪生態公園去年底引發「摧毀石虎棲地」爭議，監委今聽取鎮公所簡報計畫原委並實地現勘，認為此案引起廣大關注，是公部門事前溝通、敏感度不足，值得檢討。

卓蘭鎮公所向中央申請前瞻基礎建設水環境計畫，獲補助新台幣8000萬元在苗140縣道旁辦理「大安溪生態景觀改善工程」，開闢大安溪生態公園，去年底遭保育團體在臉書貼文質疑「把石虎的家剷平蓋水泥公園」，引發輿論撻伐。

監察委員王美玉、王幼玲、陳師孟今天巡察苗栗縣，特別將此案列入行程，下午在縣府聽取簡報，隨即驅車前往生態公園現勘，目前基地內包括公園入口廣場、滯洪生態池、邊坡穩固綠化均已竣工，裸露區域部分，已灑下草籽，待春節過後發芽頻率會較高，並擴大緩衝綠帶。

卓蘭鎮公所向監委說明，此案基地早年遭不肖業者濫採土石遺坑及921震災堆置營建廢棄物場址，本欲藉由建置生態景觀公園結合綠能生態農業區，將國土管理死角，營造成卓蘭農業觀光亮點及休閒綠帶空間。

在辦理土地無償撥用之初，曾諮詢各事業目的主管機關，該基地是否為環境敏感區內，所獲回函均說明非屬山坡地保育區、河川用地、自然保留區、野生動物保護區、野生動物重要棲息環境等，公所才提送前瞻計畫申請補助；爾後也與生態保育團體多次開會現勘，變更設計採取迴避、縮小、減輕、補償等生態改善措施，希望降低影響生態爭議，未料仍引發軒然大波。

監委王美玉表示，既然是「生態景觀改善工程」，理論上，對生態保育概念應特別重視，尤其苗栗是石虎棲息熱區，公部門應具高度敏感度，加強對相關生態檢測，此案會引起廣大關注，是溝通不足，希望藉此事件、經驗，給縣府及各鄉鎮公所檢討機會，類似問題須充分溝通並徵詢專家意見。她說，建設立意雖好，但執行上若未考量周到，後遺症會非常大。

監委王幼玲受訪表示，實際看過現場，施工單位有誠意減少設施，保留不少綠地，但就保育立場，水泥設施仍居多，現況既已如此，更重要的是未來的維護、植栽綠樹是否能養成，格外重要。

卓蘭鎮公所指出，往後推動各項計畫、工程，將加強與民間團體橫向聯繫，做好多元物種相關生態檢核，同時兼顧農村生態、生活及文化，作為卓蘭未來永續經營方向。（編輯：黃世雅/吳協昌）1080124

苗栗縣卓蘭鎮大安溪生態公園遭質疑破壞石虎棲地，監察委員陳師孟（右1）、王幼玲（右3）、王美玉（右4）24日前往聽取鎮公所簡報並實地現勘，認為此案是公部門事前溝通、敏感度不足，值得檢討。中央社記者管瑞平攝 108年1月24日