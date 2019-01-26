私家車放校園 侯友宜：即使退休仍會究責

（中央社記者黃旭昇新北26日電）新北市長侯友宜今天表示，校長必須身教重於言教，品德教育是他所重視的一環。國中校長將私家車放在校園內非常離譜，即使校長已申請退休，「該追究的責任，我們還是會追究」。

新北市欽賢國中校長游文言遭家長投訴，將4輛私家轎車停放在校園，影響學生。游文言昨晚以電話向新北市府教育局申請於2月1日退休，教育局火速准退，後續將進行簽請核准行政程序。

市長侯友宜今天上午在蘆洲的廟宇上香祈福，發送春聯時受訪表示，欽賢國中校長將賓士車擺在校園裡面，這個行為實在很不好，也是非常不好的示範。

侯友宜表示，他在學校重視品德教育，校長一定要身教重於言教，要以身作則做為學生的榜樣。

他說，這名校長的行為非常不恰當，也很離譜，他與教育局已決定將校長的行為送到考績委員會嚴懲。校長則在昨晚向教育局長報告，2月1日自己申請退休。不過侯友宜表示，不管退休與否，「該追究的責任，我們還是會追究」。

游文言昨天受訪表示，這4輛車是報廢車輛，但部分零件或內裝、輪框堪用，基於環境保護、惜福理念，以一輛車約新台幣1萬餘元到數萬元買進，作為使用中的車輛維修替代品。

游文言說，他將車停在建築物柱子旁，以不影響學生使用場所為原則，但使用公家場所土地「仍是犯錯」，對此相當抱歉。（編輯：吳佳穎）1080126