春節關懷不打烊撥1957 新北市發平安袋

新北市政府社會局29日表示，春節有2000份平安袋物資包，分散在160個警察派出所與衛福部台北醫院、元亨寺台北講堂等據點，提供給有需求的民眾索取。（新北市府提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年1月29日

（中央社記者黃旭昇新北29日電）新北市政府「新希望關懷中心」年假期間每天仍將有專人值班，協助遭遇急難的弱勢民眾。衛福部台北醫院與警察派出所還提供實物平安袋，透過醫療與關懷，照顧弱勢族群平安過年。

衛生福利部台北醫院社工室主任楊淑貞今天表示，不僅市府春節不打烊，台北醫院也不會打烊，弱勢民眾的健康照護是醫院的責任，醫院結合民間的愛心與政府的支持，讓弱勢家庭獲得貼心整合的關懷。

市府社會局今天表示，街友在春節需安置或保護、急難者需要救助及關懷，可撥打1957服務專線。各警察派出所提供預支現金，設籍外縣市的弱勢民眾如要返鄉缺車資，可就近向各地派出所申請，以順利返鄉過年。

值班警員在巡邏時，若發現有需要資助車資者，會主動給予協助。民眾如有急需物資，新北市境內68座宮廟、寺院，從春節除夕夜到農曆正月16日，都供應平安餐及熱食。

另有2000份平安袋物資包，分散在160個警察派出所與衛福部台北醫院、元亨寺台北講堂等據點，內容包括米、罐頭、嬰兒奶粉、麵條、睡袋、衣物、襪子。

市長侯友宜在記者會表示，即使是春節連假期間，也要繼續關心弱勢民眾，讓民眾過個溫暖的好年。（編輯：翁翠萍）1080129