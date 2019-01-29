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七堵煙火嘉年華 2/16燦爛登場

最新更新：2019/01/29 15:36
七堵煙火嘉年華2月16日將在基隆市崇孝街公車停車場登場，市府指出，晚間9時30分將在俊德吊橋上游水防道路（基隆河右岸）施放6分鐘煙火秀，歡迎民眾前往共襄盛舉。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真　108年1月29日
七堵煙火嘉年華2月16日將在基隆市崇孝街公車停車場登場，市府指出，晚間9時30分將在俊德吊橋上游水防道路（基隆河右岸）施放6分鐘煙火秀，歡迎民眾前往共襄盛舉。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真　108年1月29日

（中央社記者王朝鈺基隆市29日電）七堵煙火嘉年華2月16日將在基隆市崇孝街公車停車場登場，主辦單位七堵區公所除邀請歌手李千那、蔡佳麟到場獻唱外，還有6分鐘煙火秀，歡迎民眾前往共襄盛舉。

市府表示，園遊會從下午3時30分起在崇孝街兩側及一旁公車停車場舉行，下午4時30分起開始在崇孝街公車停車場（吉隆電視台對面）服務台發放限量800份DIY燈籠。

民眾從下午5時30分起至晚間6時30分，可憑1至2月份發票任2張兌換摸彩券，可抽42吋電視、腳踏車等，晚會除邀請七堵區社團表演外，歌手李千那、蔡佳麟也會到場獻唱，節目熱鬧精彩。

市府指出，晚間9時30分將在俊德吊橋上游水防道路（基隆河右岸）施放6分鐘煙火秀，建議民眾在會場觀賞區或七賢橋上欣賞，歡迎攜家帶眷前來共襄盛舉。

此外，市府也表示，崇孝街當天從中午12時到深夜11時，永富路、自治北街從下午4時到深夜11時實施交通管制，呼籲民眾盡量搭乘大眾運輸工具前往會場。（編輯：張芷瑄）1080129

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