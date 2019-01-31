農曆新年捐血 可獲大甲媽錢母及祈福奶嘴

台中捐血中心和大甲鎮瀾宮合作，農曆過年期間捐血，可獲得大甲鎮瀾宮媽祖的金、銀錢母，以及祈福奶嘴。（大甲鎮瀾宮提供）中央社記者趙麗妍傳真 108年1月31日

（中央社記者趙麗妍台中31日電）農曆新年將至，許多民眾期盼新的一年發大財，都會到廟宇求錢母，台中捐血中心今年和大甲鎮瀾宮合作，只要過年期間捐血，就可獲得大甲鎮瀾宮媽祖的金、銀錢母及祈福奶嘴。

今年的農曆過年假期長達9天，許多民眾安排外出旅遊，捐血人次恐減少，台中捐血中心今年和大甲鎮瀾宮合作，民眾只要前往中港捐血室捐血，將可獲得限量的大甲鎮瀾宮媽祖的金、銀錢母及祈福奶嘴。

台中捐血中心企劃課長吳孟達今天表示，台中血庫供應中彰投600家醫療院所使用，目前有11天的庫存量，但因過年前醫院會儲備10天的血液庫存量，今、明兩天的血液庫存量將會大幅短缺。

吳孟達指出，台中捐血中心平均每日需1500袋的各型血液，而血液安全庫存量是7至10天，台中捐血中心的捐血室全年無休，希望民眾在過年期間也能挽起衣袖，捐出熱血。

吳孟達呼籲，年節期間，民眾多會熬夜打牌，若有捐血意願者，仍要睡滿8小時，以免捐血後造成身體不適。

大甲鎮瀾宮表示，提供150個大甲鎮瀾宮媽祖祈福奶嘴、280個金、銀錢母，呼籲民眾過年期間前往捐血，捐出熱血，可獲得媽祖婆保佑帶來的好福氣、好彩頭。（編輯：陳俊碩）1080131