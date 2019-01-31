南投加強取締違法旅宿業 籲速申請登記

（中央社記者蕭博陽南投縣31日電）監察院調查違規旅宿業名單及地方政府查處情形，審視地方政府是否有失職或圖利情形，南投縣政府配合中央法規，將加強取締開罰違規、不合法旅宿業，並籲不合法業者申請登記。

南投縣政府觀光處今天發布新聞稿表示，監察院目前調查各縣市違規旅宿業名單及地方政府查處情形，審視地方政府是否有失職或圖利，對於監察院調查案件，南投縣政府配合中央法規將加強取締。

觀光處指出，接下來將邀集各單位辦理聯合稽查，針對違規經營旅宿業者裁處開罰，以落實消費者權益保障及維護產業市場秩序，因此，也呼籲有意經營旅宿業者應向觀光處申請登記，勿違規經營，以免受罰。

觀光處表示，目前南投縣合法旅館逾120家、合法民宿達650多家，旅客訂房前可先到「台灣旅宿網」網站查詢是否為合法旅宿業者，確保住宿品質與安全。

春節期間南投縣政府舉辦南投燈會，旅客還可順遊東埔、北港溪、埔里溫泉區泡湯，或賞梅花、櫻花、享受森林芬多精，觀光處提醒，縣內有各種主題飯店、特色民宿，民眾訂房、入住前應選擇有旅館或民宿「登記證」的合格住宿場所。（編輯：陳俊碩）1080131