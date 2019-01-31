林明溱捐10萬元 南投弱勢兒少開心穿新衣

為讓弱勢兒少穿新衣過新年，南投縣長林明溱（右2）捐贈新台幣10萬元給南投仁愛之家兒少家園，31日也親自到院內發送小紅包給每一名小朋友。中央社記者蕭博陽南投縣攝 108年1月31日

（中央社記者蕭博陽南投縣31日電）為讓弱勢兒少也能穿新衣過新年，南投縣長林明溱自掏腰包新台幣10萬元，捐給南投仁愛之家兒少家園，孩子今天開心穿新衣。

南投縣私立南投仁愛之家兒少家園目前照顧57名失依、貧困兒童，對於這些少數失去家庭照顧的孩子來說，春節團圓圍爐、穿新衣是個夢想，林明溱擔心院內弱勢兒少沒有足夠禦寒衣物，自掏腰包捐款10萬元，讓孩子買羽絨外套、新鞋、圍巾等新衣物。

林明溱今天到仁愛之家關心這些孩子，並舉行簡單捐贈儀式，小朋友興奮打開提袋試穿新外套，林明溱也贈送小紅包給每一名小朋友，讓兒少家園弱勢孩子在這個冬天增添許多溫暖與關愛。

林明溱說，仁愛之家長期照顧弱勢孩童，這些孩子缺少一般家庭溫暖，他捐款買新衣給孩子們，希望讓他們也有個快樂新年，並感受社會溫暖與愛心，也呼籲有能力民眾及企業共同關心家境貧困的小朋友。

仁愛之家董事長陳碧三說，縣長林明溱非常關心仁愛之家運作，並每年來關心弱勢孩童，兒少家園希望城堡也是透過縣長支持與協助下順利興建落成，感謝縣長林明溱為這些安置的孩子帶來希望與未來。（編輯：陳俊碩）1080131