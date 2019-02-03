搶攻春節連假商機 無人商店進駐連鎖賣場

農曆春節連假展開，針對年節服務需求增加、人力卻短缺的情況，有連鎖賣場引進無人研磨咖啡機，提供民眾更多元服務。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年2月3日

（中央社記者吳睿騏桃園3日電）農曆春節連假展開，要在勞動力短缺的假日搶攻商機，無人商店被視為是解決方案之一，有連鎖賣場引進無人研磨咖啡機，提供民眾更多元服務。

無人商店近年在台灣掀起一波零售業革命，許多零售及量販業者搶攻這塊全新市場。家樂福公共事務服務部北南區公關經理李政澤今天表示，瞄準年節服務需求增加、人力卻短缺的情況，引進無人研磨咖啡機，提供更多元的服務。

李政澤表示，現在的消費模式著重用戶端的使用體驗，無人商店提供消費者最簡單直接的消費方式，不但可透過機械化的控制，減少人工沖泡差異性，打造一致性的品質，將節省的成本反映在價格上，還可帶給消費者自己操控製作的體驗。

這種消費模式背後，其實牽涉人工智慧軟體及硬體設備發展。研發者李育輝說，在與德國技術合作下，結合現代科技與人工智慧，以科學方式還原專業咖啡師的沖泡手法，讓占地不到一坪的機器提供14種現磨咖啡，解決人力培訓及勞動力不足的問題，也提升服務機動性。（編輯：管中維）1080203