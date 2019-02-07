春遊東北角 瑞芳警分級交管

新北市警局瑞芳分局7日表示，根據以往經驗，年初三後東北角預估將湧入大量車潮，警方將在金瓜石、九份等重點區域採取「分級管制」，呼籲駕駛人配合相關措施。（瑞芳警分局提供）中央社記者王朝鈺傳真 108年2月7日

（中央社記者王朝鈺新北市7日電）新北市政府警察局瑞芳分局今天表示，據以往經驗，年初三後東北角預估將湧入大量車潮，警方將在金瓜石、九份等重點區域「分級管制」，呼籲駕駛人配合相關措施。

警方表示，第1級為一般管制，遊覽車、大客車一律停放在9號及新9號停車場，遊客搭接駁車上山，僅大眾運輸工具、機車及領有通行證小型車輛可通行。

第2級為A級管制，當金瓜石、九份地區上山車流量大，車速持續緩慢，福山宮停車場、隔頂停車場及台陽停車場停車達6成到8成滿時，管制對象為進入金九地區小型車輛，分別管制於山腰的9號停車場與山下的水湳洞停車場，遊客搭接駁車上山。

警方表示，第3級為雙A級管制，當9號停車場停車數量已近飽和（約9成）時啟動，擴大管制範圍，於瑞芳市街瑞八公路與明燈、逢甲路口，管制車輛一律導引到水湳洞停車場停放、接駁。

此外，瑞芳警分局說，將適時在台62線萬瑞快速道路東向瑞芳出口（含一坑路及傑魚坑匝道）間歇截流，以交通錐與告示牌封閉匝道，配合警員指揮手勢，將車輛引導到瑞濱出口，行駛到水湳洞停車場，搭接駁公車上山旅遊。（編輯：李明宗）1080207