張麗善新春祈願 讓世界看見雲林

雲林縣政府11日舉行新春團拜，縣長張麗善（前排右3）期勉縣府團隊，為雲林上場做主角努力打拚，推動麥寮港改制國際商港公投過關，讓世界看見雲林。中央社記者葉子綱攝 108年2月11日

（中央社記者葉子綱雲林縣11日電）農曆新年連假過後上班第一天，雲林縣長張麗善今天在新春團拜中，勉勵縣府團隊為雲林上場做主角加油打拚，推動麥寮港改制為國際商港公投過關，讓世界看見雲林。

雲林縣政府上午在縣府一樓大廳舉行新春團拜，張麗善率副縣長謝淑亞、首席顧問張清良、秘書長張志銘及縣府各局處、警察局、消防局等首長與會，適逢農曆金豬年，大家互祝「諸福雲集」，場面熱鬧。

張麗善指出，去年12月25日就任至今一個半月，多項施政作為受到普遍肯定，率先全台禁止高風險傳染途徑的廚餘養豬，為非洲豬瘟防疫工作打頭陣；也率先全國全額補助農民職業災害保險讓農民免負擔；帶領雲林水林地瓜、麥寮美生菜外銷中國，拓展行銷通路。

張麗善並指出，延宕4年的虎尾高鐵特定區聯外道路，縣府積極協調將於2月20日清除地上物，預計4月底前可打通舊西螺路，讓高鐵連接西螺地區的聯絡道路更加暢通。

張麗善期勉縣府團隊，今年是雲林上場的幸福元年，面對縣政工作多項挑戰，首要任務提高雲林經濟競爭力，呼籲大家共同支持麥寮港改制國際商港公投案，踴躍參與連署，一起為雲林打開翻轉契機，也為台灣帶來國際競爭新動力，讓世界看見雲林與台灣新發展。（編輯：翁翠萍）1080211