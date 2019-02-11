雲林幸福摩天輪啟動 前100對情人免費搭乘

為迎接2月14日情人節到來，雲林縣長張麗善（前右）11日宣布啟動雲林幸福元年的摩天輪，並親自體驗搭乘，登高望遠覽盡中南部美麗風光。中央社記者葉子綱攝 108年2月11日

（中央社記者葉子綱雲林縣11日電）為迎接2月14日情人節到來，雲林縣長張麗善宣布啟動雲林幸福元年的摩天輪，將優待前100對情人免費搭乘，邀民眾體驗遇見幸福的滋味。

張麗善今天由副縣長謝淑亞、工商發展投資策進會總幹事許宇甄等人陪同搭乘摩天輪，登高望遠盡覽中南部美麗風光，並宣布啟動幸福摩天輪，有主題纜箱、大型結婚證書造景，盼情人佳偶相約來珍藏幸福。

雲林縣政府與劍湖山世界合作，在主題樂園推出「2019雲林幸福元年—啟動幸福摩天輪」活動。張麗善成為劍湖山世界摩天輪營運30多年來首位搭乘的縣長，她說，將觀光旅遊與文化、民生結合，推動雲林的幸福產業，是雲林幸福元年重要執行方案之一。

張麗善表示，雲林幸福元年在農曆春節期間，推出「點亮幸福、食在幸福、藝起幸福」的幸福三部曲系列活動，吸引民眾熱潮，結合「雲林好好玩」文青微旅行、新春祈福、幸福浪漫遊、燈會原鄉行的四大主題，搭配中台灣好玩卡，除了寒假、春節，接下來有情人節、元宵節、228和平紀念日連假可盡情享受。

雲林縣政府文化處長陳璧君表示，規劃交通與景點，雲林首創結合GOOGLE行事曆與地圖功能，打造量身訂做的智慧旅遊，雲林文化旅遊網及雲林縣政府文化處網站都可查詢相關訊息。

劍湖山世界總經理王瑞堂表示，配合雲林縣政府推動觀光休閒旅遊幸福產業，以2月為「幸福情人月」，推出系列優惠活動，並提供情人免費入園搭乘幸福摩天輪，從2月12日至28日止，在劍湖山世界臉書粉絲頁，標註2人姓名、聯絡電話、地址等，主題樂園小編確認收到，就完成報名，贈送前100對情人精緻賀卡，憑卡入園免費搭乘及享受其他優惠，體驗有情人同行的幸福滋味。（編輯：吳佳穎）1080211