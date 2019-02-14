AIT處長酈英傑訪新竹市 林智堅邀美商投資

美國在台協會（AIT）處長酈英傑（右）13日率團隊拜會新竹市政府，新竹市長林智堅（左）向酈英傑推薦新竹市良好投資環境，盼借AIT之力邀請更多美商投資竹市。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 108年2月14日

（中央社記者魯鋼駿新竹市14日電）新竹市政府今天表示，美國在台協會處長酈英傑昨天率團隊拜會新竹市政府，新竹市長林智堅向酈英傑推薦竹市投資環境，盼藉AIT之力，邀請更多美商投資新竹市。

美國在台協會（American Institute in Taiwan，AIT）處長酈英傑在拜會過程中表示，新竹市有很理想的環境，所得、出生率、教育水平都很好，是很宜居的城市。

酈英傑表示，未來與新竹市在科技上有更多合作是很自然的事，稱讚竹市擁有很理想的宜居環境，也相約再訪竹市，更深入認識這座科技古城。

林智堅除感謝酈英傑肯定外，也力薦新竹市良好投資環境，盼借AIT之力邀請更多美商投資竹市，「美商投資時務必考慮新竹市優質產業環境」。

林智堅指出，新竹市是半導體產業重鎮、全台最重要科技城，過去4年努力創造良好投資環境，力邀在地企業、外商投資，也與中油、台肥國營事業合作，將36公頃土地規劃成「竹科X」產業園區，盼吸引企業進駐。（編輯：方沛清）1080214