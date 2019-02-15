上海台辦主任參加台北燈節 18日到北市府拜會

（中央社記者梁珮綺台北15日電）台北市長柯文哲今天說，上海市台辦主任李文輝18日將到北市府拜會，雙方定期會「溝通一下」，他的態度是表達善意。

柯文哲今天上午出席台北能源之丘2.0啟用典禮，接受媒體聯訪時，做上述表示。

根據陸委會書面說明，李文輝等人受到台北市政府邀請，16日至19日將到台北市參加台北燈節活動，並拜會相關企業與媒體，已經聯審會審查同意。

由於柯文哲在去年12月雙城論壇時指出，兩岸關係應創一個新名詞，近日對台灣定位又拋出「國是中華民國、家是台灣」的「國家說」，有媒體好奇，柯文哲與李文輝會面時是否涉及相關議題。

柯文哲表示，雙方定期會「溝通一下」，而他的態度一如往常，就是向對方表達善意，即願意和對方展開合作，至於合作方向、內容，事後再討論。

他說，基於先前台北上海雙城論壇的合作備忘錄，上海方每年在台北燈節舉辦時會有燈區展出，李文輝今年以此理由申請來台，只是同步申請到其他縣市，才被陸委會拒絕，要求李只能在台北市活動。

對此，柯文哲說，「某程度上兩邊（台灣與中國）還在出招」。

面對朱立倫指其「國家說」是國民黨論述，柯文哲表示，「管他什麼黨，對我來講，不管黑貓白貓，會抓老鼠就是好貓」，認為應截長補短，求取一個台灣最大公約數。

他進一步表示，最近仍在研究2018年舉辦的公投，若公投題目的正反百分比都相當接近，代表藍營、綠營的選擇很固定，等於社會分裂，因為理想情況應是不固定的，所以從公投結果百分比看起來，「台灣不是一個多元的國家，台灣是一個分裂的國家」。

柯文哲認為，未來政策的選擇，應按照實際需求，例如某政策選擇民進黨、某政策選擇國民黨，某政策兩者都不是，並非全部概括承受，「這是一個新的政治思維，美國跟中國要對抗，不是說我們全部壓美國或全部壓中國」。

他說，而是可以經濟面的某幾個項目與美國合作，國防面與不同國家合作。（編輯：張銘坤）1080215