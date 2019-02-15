澎湖南方四島擬採觀光收費 兼顧保育與漁民

澎管處「2019澎湖元宵乞龜祈福趴趴GO」活動16日晚間將在馬公文澳祖師廟揭幕，提供一萬套平安龜紀念幣與800個菊島浩克綠蠵龜公仔，在全縣10處宮廟提供遊客乞求好運。中央社 108年2月15日

（中央社澎湖縣15日電）海洋國家公園管理處長詹德樞今天拜會澎湖縣長賴峰偉時指出，南方四島「自然人文生態景觀區」擬制定觀光收費機制，收益由地方居民共享。

賴峰偉表示，南方四島國家公園規劃「自然人文生態景觀區」，須兼顧海洋生態保育與漁民生計均衡，並應取得民眾支持，避免鄉親誤解，免除爭議。

詹德樞表示，海洋國家公園管理處去年6月完成規劃南方四島「自然人文生態景觀區」，輔導居民或漁民成為專業導覽人員，制定觀光收費機制，盼促進海洋觀光與漁業永續。

今年1月已於馬公、七美、望安、東吉嶼、東嶼坪、高雄及台南，共舉辦了7場說明會，期間在東吉舉辦說明會時，還爆發居民翻桌摔椅的意外。

詹德樞表示，南方四島國家公園海域面積1萬6600.03公頃、陸域達 317.51公頃，除有多樣玄武地景與海蝕地形外，所屬島嶼有119種原生植物，其中有台灣7種特有種植物，還有日治時期洋樓與梯田式菜宅等人文地景。近年遊客登島的人數有逐年成長趨勢，未來若推動自然人文生態景觀區，將會實施總量管制。

另外，觀光局澎湖國家風景區管理處處長許宗民今天大推澎湖觀光。他表示，澎湖的美不輸給東南亞的馬爾地夫等勝地，獲選世界最美麗海灣當之無愧。今年觀光旅遊主為「小島漫遊年」，澎湖湖西鄉入選全國30個經典小鎮，澎管處亦選定湖西南寮、北寮的農漁村漫遊。

其中，南寮農村還獲選全球百大綠色旅遊殊榮，提供遊客漫遊湖西經典小鎮，另延續的觀光季，澎湖秋瘋季將將在秋冬接續登場，包括跨島馬拉松等系列活動，以帶動淡季的觀光熱潮。（編輯：吳佳穎）1080215