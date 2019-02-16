雲林寄養家庭授證 40多年同窗好友行善

（中央社記者江俊亮雲林縣16日電）雲林家庭扶助中心今天為全縣32戶寄養家庭授證，其中「寄養爸」劉學成、林恆嘉是國小到國中同學，40多年的同窗好友相偕行善，傳為美談。

雲林家扶中心今天舉辦「108年度寄養家庭授證典禮活動」，出席者包括雲林縣副縣長謝淑亞、雲林家扶中心主委陳燦勳等人。其中兩戶寄養家庭的男主人劉學成、林恆嘉，40多年前即是同窗好友，最受矚目。

劉學成受訪表示，他是退休警察，妻子蔣紅英8年前在電視上看到有孩童被棄養，非常不捨，經夫妻討論後，決定為社會貢獻一點力量，加入寄養家庭行列。

他說，自己帶過幾個小孩，看到小孩成長、茁壯，以及後來的出養，內心總是感到非常欣慰。尤其去年父親節，一名他帶了16個月、目前已上小學的孩子回來看他，那種窩心的感覺，絕非言語所能形容。

受到小學同學影響，林恆嘉、謝孟真夫婦也在6年前投入寄養家庭行列。謝孟真表示，以前丈夫忙於工作，家裡3個孩子主要由她照顧；如今丈夫一回家就陪寄養孩子玩、哄孩子睡覺，變得很溫柔，家庭也非常和樂。

陳燦勳致詞表示，感謝寄養家庭讓需要被安置的孩子能被即時照顧，雲林家扶中心目前有32戶寄養家庭，照顧46名寄養孩童，其中有22名寄養父母已擔任10年以上，令人感佩。

雲林縣政府社會處長林文志指出，在寄養家庭照顧的46名孩子中，有一名「小靜」已完成國外出養程序，將在今年結束寄養安置，隨外國籍養父養母到另一國度生活。

「小靜」今天也在授證會場演奏烏克麗麗，感謝寄養家庭的照顧。（編輯：吳佳穎）1080216

雲林家扶中心16日舉行108年度寄養家庭授證典禮，會場不時可見與會寄養家庭的男主人化身溫馨「奶爸」，細心呵護身邊孩童。（雲林縣政府提供）中央社記者江俊亮傳真 108年2月16日