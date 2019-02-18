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綿羊108頭清境逛大街2公里 上千遊客搶拍

最新更新：2019/02/18 17:51
清境農場「奔羊節」18日登場，安排108頭綿羊行走在省道台14甲線，從青青草原南票口到國民賓館，全程近2公里，創歷年最遠距離紀錄，沿途吸引上千遊客搶拍。（清境農場提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　108年2月18日
清境農場「奔羊節」18日登場，安排108頭綿羊行走在省道台14甲線，從青青草原南票口到國民賓館，全程近2公里，創歷年最遠距離紀錄，沿途吸引上千遊客搶拍。（清境農場提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　108年2月18日

（中央社記者蕭博陽南投縣18日電）清境農場「奔羊節」今天登場，首創安排108頭綿羊行走省道台14甲線，從青青草原南票口到國民賓館，全長約2公里創歷年最遠距離，沿途吸引上千遊客跟著搶拍，場面有趣。

國軍退除役官兵輔導委員會清境農場歡慶58周年，重頭戲「奔羊節」今天舉行，並以民國108年派出108頭綿羊行走在省道台14甲線指標9.5到7.8公里處馬路，從青青草原南票口到國民賓館，全程近2公里路程，有別於往年數百公尺路程，今年創距離最長紀錄。

今天是上班日，但仍有上千民眾不敵綿羊可愛魅力來參與，還有速霸陸XV車主俱樂部從北、中、南齊聚，看羊咩咩兼交流感情，場方安排民和國中跆拳道隊及仁愛國中原住民舞社擔綱開幕演出，還有「青青草原聯盟家族」布偶吉祥物科瑞、朵麗、丹尼首次亮相。

清境農場場長董玉文說，以「柯麗黛綿羊」為主的奔羊活動，首次長距離奔走台14甲線上，綿羊們與遊客大搖大擺行走馬路，不需出國就能體驗彷彿西班牙奔牛節的感覺，除民眾熱情參與場慶，清境農場更是全台唯一可體驗牧羊樂趣、欣賞高山美景的農場。

董玉文表示，場慶推出「牧羊人回娘家套裝行程」，曾參加牧羊人體驗且參與今天奔羊節活動旅客，提供住宿國民賓館超低優惠並送中餐券，現場還有最受兒童歡迎的布偶吉祥物科瑞、朵麗、丹尼，及台中石虎家族、OPEN小將與小桃，與大、小朋友拍照同樂。（編輯：翁翠萍）1080218

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