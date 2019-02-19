一筊定日期 大甲媽遶境進香4月7日晚上10時起駕

大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜南下遶境進香，19日晚間6時由鎮瀾宮董事長顏清標（中）親自擲筊，請示媽祖出發遶境時間，第一筊即獲得聖筊，將在4月7日晚間10時起駕。中央社記者趙麗妍攝 108年2月19日

（中央社記者趙麗妍台中19日電）三月瘋媽祖，一年一度大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜南下遶境進香，今晚6時擲筊，鎮瀾宮董事長顏清標擲出第一筊即獲得聖筊，在4月7日晚間10時起駕，16日回鑾安座大甲鎮瀾宮。

大甲鎮瀾宮依照往例在元宵節晚上6時，舉行今年大甲媽祖遶境進香日期的「筊筶典禮」，擲筊儀式，由董事長顏清標主持，台中市副市長陳子敬、立委顏寬恒、台中市副議長顏莉敏與會出席。

眾人手拿清香，虔誠參拜媽祖，隨後由顏清標進行擲筊，第一筊即獲得聖筊，大甲鎮瀾宮媽祖將在4月7日晚間10時起駕，往年大甲媽祖多在晚間11時（農曆的子時）起駕，大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤指出，「這是媽祖的指示」。

第一筊即獲得聖筊，顏清標表示，「媽祖讚」。鄭銘坤指出，大甲媽祖體會到信徒的心，清明節民眾都要祭拜祖先，每年大甲媽祖遶境進香都會有許多信眾相隨，特別避開清明節，清明節結束後再起駕。

大甲鎮瀾宮今年遶境進香行程，4月7日晚上10時起駕，依序駐駕彰化市南瑤宮、西螺鎮福興宮、新港鄉奉天宮，4月11日在新港奉天宮舉行祝壽典禮，之後回鑾西螺鎮福興宮、北斗鎮奠安宮、彰化市天后宮、清水區朝興宮，16日回鑾安座大甲鎮瀾宮。（編輯：陳俊碩）1080219