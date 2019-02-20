柯文哲稱日方曾拜訪 不滿禁核食

（中央社記者梁珮綺台北20日電）台北市長柯文哲今天說，日本政府有派人拜訪他，表達對台灣政府禁止核災區食品進口的不滿，禁止日本核災地區食品輸入台灣，就是典型的政治凌駕專業，政府施政應以科學作根據。

柯文哲下午受邀到台大醫院國際會議中心101廳演講，題目為企業文化與市政管理，他在演講中重申外科醫師的務實，以及尊重專業的重要，認為數字會說話，應以科學作為根據來施政，沒有統計就沒有統治。

他在演講中提到，台灣去年通過反核食公投，維持禁止開放日本福島311核災相關地區（福島、茨城、櫪木、群馬、千葉）農產品及食品進口，日本政府有派人拜訪他表達不滿。

柯文哲說，日方認為若要禁止食品輸入台灣，為何不要禁止台灣人民到相關地區旅遊，因為到當地旅遊吃的每一餐都是核災地區食品。

柯文哲表示，日方向他指出，美國、歐盟都允許福島與周遭4縣市食品進口，台灣卻不允許，「你們比美國跟歐盟更強嗎？更高貴嗎？」日方認為政府應要有勇氣向老百姓講實話，用科學根據訂定一個標準，而非只要是核災相關地區就不行。

他說，禁止日本核災地區食品輸入台灣，就是典型的政治凌駕專業，政府施政應以科學作為根據，統計是統治的基礎，「沒有統計就沒有統治，用中共術語就是沒有調研就沒有發言權」。

柯文哲更指出，去年瑪莉亞颱風來襲，北台灣縣市除了台北市與基隆市，都放颱風假，而放假當天果然風和日麗。

另外，他提及外科醫師的務實，如上海市台辦李文輝來訪時，他就向李文輝說「九二共識在台灣已被搞爛」，應發明一個大家都能接受的新名詞，李文輝也同意，「外科醫生的特色，不是注重名稱，而是重視實質是什麼」。

他表示，很多人認為他沒有中心思想，身為一名重症外科醫師，中心思想就是把病人救活，「我明白講，統獨不是重點，重點是到底怎樣人民生活過得比較好」。（編輯：李亨山）1080220