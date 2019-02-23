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豐原首次動漫展 注入中部新活力

最新更新：2019/02/23 18:01
台中豐原知名百貨業者23日起首度舉辦「動漫列車」二次元盛會活動，吸引不少民眾熱情參與，動漫迷們穿上華麗精緻的服裝，打扮成動漫角色，場面熱鬧。中央社記者趙麗妍攝　108年2月23日
台中豐原知名百貨業者23日起首度舉辦「動漫列車」二次元盛會活動，吸引不少民眾熱情參與，動漫迷們穿上華麗精緻的服裝，打扮成動漫角色，場面熱鬧。中央社記者趙麗妍攝　108年2月23日

（中央社記者趙麗妍台中23日電）台中豐原地區首次舉辦動漫展，豐原太平洋百貨即日起至3月31日舉辦「動漫列車」二次元盛會，匯集許多經典主題動漫，吸引不少動漫迷前往。

為期37天的「動漫列車」二次元盛會，今天在台中豐原太平洋百貨登場，人氣動漫舞團「UCCU」熱鬧開場，台中科技大學朔月動漫社領軍參加，動漫迷穿上華麗精緻的服裝，打扮成動漫角色，場面熱鬧。

豐原太平洋百貨行行銷部副理林幽蘭表示，身為土生土長的豐原人，舉辦動漫展，希望為豐原地區注入新活力。

18歲的鄭雅涵表示，3年前看了「犬夜叉」這部動漫，就愛上了動漫世界，以往要看動漫展，多得往台北跑，現在中部地區也有舉辦動漫展，更方便接觸動漫。

鄭雅涵指出，當一名coser要會畫妝、製作道具、服裝，而且動漫和文字小說不同之處在於，因動漫搭配影像，更能傳達作者所要表現的寓意。

動漫列車展出主題，有「調教咖啡廳」「果然我的青春戀愛喜劇搞錯了。續」「進擊的巨人」「Re：從零開始的異世界生活」等。（編輯：方沛清）1080223

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