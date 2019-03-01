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暖冬影響收成 梨穗核定乾旱救助李樹待鑑定

最新更新：2019/03/01 12:21
受到氣候異常、暖冬現象影響，苗栗縣大湖鄉和泰安鄉的紅肉李樹無法開花，果園中開花的李樹，可說是寥寥可數。中央社記者管瑞平攝　108年3月1日
受到氣候異常、暖冬現象影響，苗栗縣大湖鄉和泰安鄉的紅肉李樹無法開花，果園中開花的李樹，可說是寥寥可數。中央社記者管瑞平攝　108年3月1日

（中央社記者管瑞平苗栗縣1日電）今年暖冬少雨，影響農作收成，苗栗縣大湖鄉和泰安鄉的梨穗和紅肉李樹無法開花，果農一整年心血恐怕白費。大湖鄉長胡娘妹今天指出，高接梨穗已核定乾旱救助，李樹部分5日進行鑑定。

苗栗縣大湖地區每年春節過後，山坡上的紅肉李樹應該早已開滿白色花朵，但今年已經到了3月份，果園中開花的李樹，可說是寥寥可數。果農無奈地表示，這都是受到暖冬所影響。

大湖鄉東興村長徐鴻光指出，李樹要越冷越開花，不過入冬以來，白天溫度經常維持在攝氏25度左右，天氣炎熱花苞一直開不起來，李樹上幾乎都是芽先長出來，花就沒辦法開出來了。

大湖地區農會指出，缺乏低溫的條件，紅肉李樹無法保持休眠、貯存養分，導致果樹本身能量不足，才會無法開花；大湖鄉民代表李文明表示，花還沒開，就開始來葉，全鄉栽種面積達300公頃的李子園，恐怕要「血本無歸」，甚至還有果農說，這是60年來，頭一次發生這樣的情況。

大湖鄉長胡娘妹表示，高接梨穗也因久旱不雨，影響果樹開花結果，經苗栗縣政府、苗栗農改場和農糧署等單位勘察後，已達救助規定，目前函報農委會核定1至2月乾旱救助，紅肉李樹部分，將於5日鑑定災損原因以及是否達到救助標準。（編輯：吳佳穎）1080301

受到氣候異常、暖冬現象影響，苗栗縣大湖鄉和泰安鄉的紅肉李樹無法開花，果園中開花的李樹，可說是寥寥可數，果農無奈地表示，今年恐怕血本無歸。中央社記者管瑞平攝　108年3月1日
受到氣候異常、暖冬現象影響，苗栗縣大湖鄉和泰安鄉的紅肉李樹無法開花，果園中開花的李樹，可說是寥寥可數，果農無奈地表示，今年恐怕血本無歸。中央社記者管瑞平攝　108年3月1日
苗栗縣大湖地區每年春節過後，山坡上的紅肉李樹應早已開滿白色花朵，但今年受暖冬影響恐不復見。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真　108年3月1日
苗栗縣大湖地區每年春節過後，山坡上的紅肉李樹應早已開滿白色花朵，但今年受暖冬影響恐不復見。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真　108年3月1日
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