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公立實驗教育系統 北市計畫110學年度打造

最新更新：2019/03/04 17:12

（中央社記者梁珮綺台北4日電）繼台北市芳和國中後，民族國中將在108學年度加入實驗學校行列。教育局主秘陳素慧今天另指出，計畫110學年度打造從幼兒園、國小、國中到高中的一套公立實驗教育系統。

教育局今天在芳和實驗國中舉辦「2019台北市創新實驗教育成果發表會」，台北市長柯文哲致詞時說，目標是全北市的3%至5%學生接受實驗教育，每年增加1至2所實驗國小和國中，未來若有完全實驗中學，串連起國高中，台北市的實驗教育就可成形。

陳素慧會後進一步說明，繼南海實驗幼兒園、和平實小、博嘉實小、泉源實小、芳和國中後，民族國中、溪山國小、湖田國小將在108學年度加入實驗學校行列，濱江國中則在109學年度轉型。

她說，芳和國中去年招收國七新生、民族國中今年9月將招生，計畫110學年度在兩校中擇一校成立完全實驗中學，如此一來，台北市從幼兒園、國小、國中到高中，將有一套公立實驗教育系統。

各校在今天的發表會展現學生作品，如溪山國小學童帶著蜂箱分享心得，五年級陳宇謙指著蜜蜂介紹「這是蜂王、這是雄蜂」，他笑說，一開始會害怕，後來習慣了覺得很有趣。

和平實小校長黃志順則帶著孩子們的繪本，表示內容為山海經的故事，同時教導孩子國字與注音，國字讓孩子從部首、字形與字音認識，例如「陳」字的部首是阜部，會讓學生學習其他同為阜部的字。（編輯：陳清芳）1080304

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