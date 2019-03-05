澎湖防衛部遷建再起 府會要研商

（中央社澎湖縣5日電）澎防部遷建案，國防部軍備局工程營產中心處長張大偉今天拜會縣長賴峰偉提議以3年期程，將莒光西營區遷至莒光東營區，西營區土地歸還縣府，東營區遷建則視縣府財政，列為下階段目標。

澎湖縣長賴峰偉表示，對於國防部的構想，將徵詢議會意見，再決定是否採納。

賴峰偉日前赴總統府拜會秘書長陳菊時，表達地方盼澎防部外遷的訴求，國防部今天指派張大偉拜會澎湖縣政府，表達國防部構想。

張大偉表示，國防部與澎湖縣政府協議「以地易地，代拆代建，先建後遷」原則，遷至拱北營區，但基於縣府經費問題，目前澎防部提議以3年期程，將莒光西營區遷移至澎防部莒光東營區，完成階段性的拆遷歸還，釋出土地供縣府發展觀光。

賴峰偉說，軍方若歸還莒光西營區，可串連現有馬公市西南側周邊的帶狀海岸線腹地進行景觀開發，包括順承門、澎湖眷村文化保存區至觀音亭，帶動馬公市及澎湖整體觀光產業發展。

澎湖縣政府指出，澎防部的遷建計畫，起源於97年間當時的總統馬英九到澎湖視察，地方各界反映後，98年2月由國防部核定澎防部莒光營區遷建案，並於99年11月縣府以代拆代建、先建後遷方式辦理，所需經費高達新台幣26億元，行政院在103年核定遷建計畫列為離島重大建設投資計畫，加上營區的建築都屬歷史建築與古蹟，卻因縣府財政困窘而延宕至今。（編輯：黃世雅）1080305