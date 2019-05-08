花博園區週遭垃圾堆積 市府：廠商撤場現象

台中花博閉幕後，各園區的管理維護及花博園區內各場館的再利用備受關注。時代力量籍立委洪慈庸服務處近日卻收到民眾反映，花博后里園區在閉幕後，周邊環境相當髒亂，垃圾處處可見。（立委洪慈庸提供）中央社記者趙麗妍傳真 108年5月8日

（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中花博閉幕後園區周遭垃圾堆積、雜草叢生。立法委員洪慈庸今天批評市府怠惰處理。市府回應，花博各園區廠商正在陸續撤場，預計5月底結束；后里園區是明年台灣燈會預定地。

立委洪慈庸要求市府加強督導，維持周遭環境整潔。台中市政府副秘書長陳如昌回應，花博各園區目前處於撤場區間，預計5月底結束，因廠商眾多且各家撤場期程不定，部分材料逐一清出，偶有廢棄物暫時堆置在外情事，內部清理完畢後，會由廠商統一載離園區。

台中花博閉幕後，各園區的管理維護、各場館的再利用備受關注。有民眾陸續向洪慈庸服務處反映，花博閉幕後，園區周邊環境變髒亂，垃圾處處，還有工程用木棧板，連展示用模特兒人偶都有，民眾投訴1999市民專線，未見市府正視並解決環境髒亂問題。

洪慈庸指出，台中花博讓世界看見台灣、看見台中、后里成為閃耀花都，不希望花博一結束，后里地區就遭市府「放生」棄置不顧，呼籲市府要積極作為，別讓地方感到光榮驕傲的花博成為后里鄉親的惡夢。

陳如昌表示，一項展覽工程結束後，需經過一段撤場區間，市府要求廠商把設施設備在5月底前完成撤離，讓原設施恢復既有功能，在此期間將持續督導，維持周遭環境整潔。

陳如昌指出，未來會朝多元化方向規劃原花博三大園區，其中，后里森林園區初期將開放為「花博公園」，並做為2020台灣燈會預定地，未來發展為主題樂園。（編輯：翁翠萍）1080508