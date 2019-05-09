彰化縣議會無黨籍議員 成立無黨團結聯盟黨團

（中央社記者吳哲豪彰化9日電）彰化縣議會無黨籍的12名議員今天成立無黨團結聯盟黨團，由議員吳淑娟擔任會長；吳淑娟說，黨團成員來自各選區，未來會理性問政，理性監督，以縣民福祉為重。

彰化縣議會共有54名縣議員，其中中國國民黨籍的縣議員有29席，民主進步黨有12席，無黨籍有12席，時代力量1席，12名無黨籍議員今天宣布成立無黨團結聯盟黨團，舉行聯誼大會，前立委顏清標、彰化縣長王惠美、無黨團結聯盟主席林炳坤以及彰化縣議會議長謝典霖都出席了今天的聯誼大會。

吳淑娟指出，彰化縣的無黨籍議員來自各個選區，經過民意的考驗才脫穎而出，一步一腳印才受到鄉親的肯定進入議會，今天組成無黨團結聯盟黨團，未來會為民喉舌，理性問政，理性監督縣政。

王惠美則說，無黨籍的議員中，擔任會長的吳淑娟和副會長的張雪如都是資深議員，長期深耕地方，實力和口碑都有目共睹，也有多名議員在各自選區也是第一高票，大家都是民眾選出來要為彰化做事的，她要感謝議員對縣府的監督和建議，大家一起讓彰化更好。

林炳坤指出，無黨團結聯盟目前在新北市、桃園、台南以及高雄都有黨團，他期盼無黨團結聯盟在彰化能夠配合議長，為彰化縣的建設以及縣民福祉，共同努力打拚。

張雪如說，在沒有黨團之前，不管是處理選民服務案件或幫忙爭取建設，無黨籍議員都有勢單力薄的感覺，如今成立黨團，能夠團結大家的力量，問政時也能擺脫藍綠惡鬥，以縣民福祉為重。（編輯：陳俊碩）1080509