南台中家扶跳蚤市場缺物資 盼民眾響應捐愛

（中央社記者蘇木春台中9日電）南台中家扶中心將於18日在台中市大仁國小舉辦「2019年夏季跳蚤市場」活動，但目前物資募集僅有六成，協辦贊助單位也較往年減少，社工與志工相當擔心，期盼民眾能一同響應。

南台中家扶長期服務台中地區850戶弱勢家庭及兒童，透過扶幼經費提供經濟補助、營隊活動、脫貧培力方案、健康醫療等服務，幫助重建家庭功能。南台中家扶每年分別在夏、冬兩季各舉辦一次跳蚤市場義賣活動，為家扶孩子募集扶幼經費。

南台中家扶中心主任王金敦今天表示，今年夏季跳蚤市場義賣活動將在台中市大仁國小舉辦，預計攤位80攤，其中14攤是社會大眾捐贈物資，由志工協助義賣，所得全數歸入家扶中心扶幼基金專戶。

王金敦指出，義賣活動是中心年度活動經費的主要來源，今年夏季跳蚤市場的目標希望能達到新台幣80萬元，希望民眾踴躍捐出全新不用或是八成新的物品，讓經濟弱勢的家庭或是遭受不當對待的兒童能獲得幫助。

但今年物資募集不順利，讓中心志工相當憂心，王金敦說，統計今年4月與去年同期相較，中心的獲得的捐款收入與物資只有六成，參與跳蚤市場活動的方式很多元，企業或民眾能以現金贊助、捐助二手物資、相約親友到活動消費等，只有要愛心，不限形式都歡迎，活動詳情可電洽（04）23131234。（編輯：吳協昌）1080509