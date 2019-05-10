花博石虎家族轉任台中吉祥物 盧秀燕頒發聘書

（中央社記者郝雪卿台中10日電）台中花博石虎家族與歐米馬等吉祥物，在花博結束後獲市長盧秀燕面試通過轉任台中城市吉祥物，盧秀燕今天頒發聘書，當場交派任務，將協助宣傳首屆台中購物節。

台中花博吉祥物石虎家族共有虎爸、虎媽、樂虎姐姐、來虎弟弟與歐米馬等5個人偶，在花博結束後，由盧秀燕面試通過轉任台中城市吉祥物，並於今天在市府舉辦就職典禮，接受盧秀燕頒發聘書、職章、員工識別證等。

母親節快到了，吉祥物虎爸特別準備康乃馨花束獻給媽媽市長與吉祥物虎媽，更與吉祥物虎媽牽手大放閃，讓盧秀燕忍不住直呼「不要再放閃了！」

盧秀燕表示，石虎家族與歐米馬等吉祥物的形象良好、工作經驗豐富，更深受市民喜愛，因此通過她的面試，決定聘為市府員工，任期無限，未來在台中各項活動都可以看到吉祥物的身影；她也要求吉祥物未來工作時如遇見洽公民眾，要積極協助引導，提供良好服務。

盧秀燕並當場交派兩項任務，包括請吉祥物到市議會扮演協助官員溝通的友善角色；其次，台中將於7月10日至8月18日舉辦首屆台中購物節，她請吉祥物到各商圈積極行銷宣傳，邀請大家共襄盛舉。

台中市新聞局長吳皇昇表示，市府團隊很感謝石虎家族及歐米馬等吉祥物為台中花博盡心盡力的付出，今年初特別專案為他們辦理了商標註冊，成為名副其實的台中市專屬吉祥物，他們入駐市府，不僅為台中增添活力，也將為城市行銷創造最佳效益。（編輯：陳俊碩）1080510