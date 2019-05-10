桃市促國際旅遊 旅客抵桃機行李直送指定飯店

桃園市政府、桃園國際機場與物流業者10日宣布合作推出「玩桃園住好棧 行李免費配」活動，5月起從桃機入境旅客，只要預訂入住桃園30家指定旅宿，就能享有行李免費直送住宿點的服務。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 108年5月10日

（中央社記者邱俊欽桃園機場10日電）為方便外國旅客來台時，不用提著行李趴趴走，桃園市政府從5月起推出行李直送服務；旅客在桃園機場宅配通櫃檯交寄行李後，即可享有每人一件，當天送達指定旅館的服務。

桃園市政府觀光旅遊局今天下午在桃園機場入境大廳舉辦「玩桃園住好棧，行李免費配」記者會，知名旅遊達人吳鳳、圖佳，以及多名從泰國來台的旅遊網紅，共同為出席活動，希望吸引更多外國旅客能到桃園，感受好山好水。

桃園市副市長李憲明表示，桃園國際機場旅運人次去年超過4000萬人次，帶動出可觀的觀光、旅遊、住宿需求，桃園市為台灣最重要的機場所在城市，為了積極導入機場經濟學理念，今年推出「玩桃園住好棧，行李免費配」服務，歡迎更多國外旅客來台。

桃園市政府觀光旅遊局長楊勝評表示，5月1日通車的「台灣好行大溪快線」，讓國際旅客從桃園機場入境開始，在機場就能把行李直接宅配到飯店，安心搭乘便利的桃園捷運和台灣好行景點接駁公車，輕輕鬆鬆暢遊大溪、慈湖等著名景點，玩累回到飯店，行李已經送到飯店櫃檯了。

觀光旅遊局表示，旅客從5月起預訂入住桃園30家指定旅宿，必須先在線上填寫宅配單，再到桃園機場宅配通櫃檯交寄行李，即可享有每人一件行李免費配送至桃園指定旅宿服務；每日下午2時前交付，當日晚間7時就會送到桃園指定旅宿。

觀光旅遊局表示，目前合作試辦對象以「桃園好棧」的旅宿為主，限量3500件，若成效良好，將考慮擴大辦理，「享受行李免自提，輕鬆遊桃園」的機場專屬觀光服務。

吳鳳也說，台灣是很有人情味的地方，桃園每個角落從夜市到風景區，他都去過，桃園市政府推出這樣的服務，相信會有更多外國朋友會來台灣，他也要推薦外國旅客趕快來台灣，「桃園等著你」。（編輯：張銘坤）1080510