林務局金門縣府共商 確保島嶼生態多樣性

（中央社記者黃慧敏金門縣10日電）行政院農業委員會林務局副局長廖一光等人下午拜會金門縣長楊鎮浯，對今年預定執行的水獺保育中心規畫等案與縣府協商，盼透過多元的環境保育策略，確保金門島嶼生態多樣性。

楊鎮浯表示，高度支持林務局補助的水獺中心計畫，但經費需求龐大，除中央專案補助外，縣府也會爭取更多的經費支持。在公共工程推動方面，楊鎮浯也認為橫向溝通不足，相關單位的資源及共識整合，將是後續工程推動的首要課題。

廖一光表示，金門地區的島嶼生態系統很容易因外來種或其他因素的破壞而瓦解，如何兼顧民生生活與發展需求，透過長期的監測與新工程技術的應用，可建構人與自然和諧共生的環境。

縣府建設處表示，民國107年國土綠網計畫補助金門縣新台幣1515萬元，辦理野生動物收容中心整修工程、光學警示裝置減緩動物路殺實驗、水獺棲地生態廊道改善、螢火蟲復育、外來種烏龜移除及水獺收容中心設置評估等多項工作，目前都有初步成果。

建設處指出，根據東海大學的影像監測，從已裝設32部的自動照相機，已累計超27萬6609個小時拍攝畫面，從107年到108年春季也有32隻的新生水獺出沒紀錄，顯示金門的水獺族群持續繁衍及更新中，而水獺的數量增加與流浪犬的管理捕捉密切相關。隨著後續水獺的逐漸成熟，後續可能的路殺狀況也必須即早因應。

此外，隨同拜會的台北市立動物園園長金仕謙，帶來動物園新生水獺是雌寶寶的消息外，也表示水獺跨域整合的重要。他說，金門宗教盛事迎城隍與水獺保育活動一起整合，是讓金門獲得更多關注的契機。（編輯：黃世雅）1080510