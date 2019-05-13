資訊發達 屏縣國中小校長不必再出席議會

長久以來，屏東縣205所國中小學校長必須列席縣議會定期大會旁聽席，縣議會13日通過臨時動議提案，由於資訊平台發達，這次大會過後校長們將不必再列席。（屏東縣議會提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年5月13日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣13日電）屏東縣議會今天在定期大會中，通過縣議員曾義雄的臨時動議提案，由於資訊平台發達，全縣205所國中小學校長不必再列席定期大會，打破地方議會長年慣例。

長久以來，縣議會定期大會的教育處業務報告時，全縣205位國中小校長必須列席旁聽席，除了讓校長多了解教育處業務及議會運作外，有議員對學校有意見，也可以當場問校長。

曾義雄今天在議會定期大會提出臨時動議，建議從這次定期大會開始廢止校長列席，他說，過去因為資訊平台不夠發達，現在有轉播或直播，沒必要再要求校長列席，他認為議會應該要接地氣。

曾義雄並以校長薪資計算指出，205位校長1天的薪水及來往議會交通費合計高達新台幣77萬餘元，實在沒有必要再勞師動眾。

他也補充說，如果議員認為有必要，仍可以單獨指定必須列席的校長，還有教育小組另有需求也不在此限。

這項規定廢止，獲得大多數校長認同。（編輯：翁翠萍）1080513