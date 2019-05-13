台中機場定位 議員：廉航不代表產業廉價

（中央社記者郝雪卿台中13日電）對於台中市長盧秀燕質疑台中國際機場被定位為廉航基地是看不起台中人，多位民進黨台中市議員今天質詢表示，廉航是一種商業模式，不代表產業廉價。

台中市議會今天進行財政經濟委員會業務質詢，江肇國、周永鴻、曾朝榮、張家銨、李天生等綠營市議員提醒，廉價航空是一種商業模式，不代表產業廉價。因為廉價航空是新興產業，成長快速，爭取廉價航空入主台中機場，才能伴隨廉航產業的發展一同成長。

江肇國指出，盧秀燕日前說要退回行政院去年核定的「台中機場2035年整體規劃」，理由是要等到2035年，還要等16年；並說台中國際機場作為廉航基地，是瞧不起台中人。盧秀燕並以廉價航空基地為發展策略不妥為由，終止國際機場發展計畫，是非常外行的決定。

周永鴻說，國際機場不僅影響觀光產業，還包括航空公司後勤管理及航空器維修與製造。事實上，台灣航空產業2018年產值已超過新台幣千億元，其中維修產值更突破650億元，顯示航太產業具有潛力龐大商機。盧秀燕口口聲聲說要爭取台中經濟發展，卻忽略規模龐大的航太產業，如果不是「逢龍必反」，就是外行。

副市長楊瓊瓔答詢表示，市府積極帶動台中發展，台中國際機場2035年整體發展計畫是「暫緩」整體規劃，絕對不是「撤案」，漢翔航空公司就在台中，市府不只希望國機國造，包含機場門面、航廈都要整體規劃。

「台中是我們的家」，楊瓊瓔強調，從台中港開始，已設有免稅區、第三碼頭，台中機場也已從當時被人以「半套西裝」揶揄相關配套措施不完善，到現在成為載運量82%的機場，10幾年的改變，讓她深深感受很多，也藉此感謝歷任為台中機場努力的每一個人。（編輯：翁翠萍）1080513