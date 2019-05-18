荔枝椿象避免觸摸 遭噴液清水洗

新北市政府農業局18日提醒，遇到荔枝椿象不要徒手抓蟲，若遭噴出臭液觸及皮膚，可用清水清洗，減少過敏與刺痛。圖為荔枝椿象若蟲（較成熟的幼蟲）。中央社記者黃旭昇新北攝 108年5月18日

（中央社記者黃旭昇新北18日電）又到荔枝椿象的產卵繁殖高峰季節，新北市府農業局提醒，遇到荔枝椿象不要徒手抓蟲，若遭噴出臭液觸及皮膚，可用清水清洗減少過敏與刺痛。

荔枝椿象是龍眼和荔枝的大敵，為防治荔枝椿象氾濫造成嚴重災情，中部縣市政府向行政院農業委員會爭取收購卵片。

新北市府農業局今天表示，荔枝椿象主要寄主為荔枝、龍眼，次要寄主為台灣欒樹、無患子。新北不是荔枝、龍眼的主要種植區。因此，並無收購卵片的政策。新北配合中央農委會監控，請民眾不必擔心。

市府農業局說，新北市在台灣欒樹上有發現荔枝椿象。每年5月進入孵化高峰期，其成蟲可以越冬產卵，生命週期非常長。

荔枝椿象會吸食嫩梢的汁液，導致落花、落果、嫩枝與幼果枯萎等徵狀。牠們雖不會導致樹木本身立刻死亡，但會明顯造成果實減少、影響整體樹勢的生長。

農業局說，荔枝椿象通常產卵在葉子，排列整齊。1隻荔枝椿象會產卵10多次，1次產卵可產下14顆卵。卵通常為綠色或黃色，成熟卵為紅色，發現卵塊時，可以用木片或其他工具將卵塊移除即可。

荔枝椿象的成蟲呈現盾形、黃褐色，若蟲（較成熟的幼蟲）體色自紅至深藍色，腹部中央及外緣深藍色，相當鮮豔。將羽化時，全體被著白色蠟粉。

市府農業局建議民眾，遇到荔枝椿象不要徒手抓蟲。萬一遇到荔枝椿象噴發出臭液觸及皮膚，可用清水稀釋清洗，減少皮膚刺痛或過敏現象。（編輯：張銘坤）1080518

新北市政府農業局18日表示，荔枝椿象主要寄主為荔枝、龍眼，次要寄主為台灣欒樹、無患子。圖為荔枝椿象成蟲與若蟲。中央社記者黃旭昇新北攝 108年5月18日