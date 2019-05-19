台南鳳梨好筍季 冠軍筍義賣得高價

台南市政府19日在龍崎區文衡殿舉辦2019台南鳳梨好筍季第二波活動，市長黃偉哲（左3）協助義賣綠竹筍評鑑大賽冠軍筍，最後以新台幣6萬元賣出。中央社記者楊思瑞攝 108年5月19日

（中央社記者楊思瑞台南19日電）台南鳳梨好筍季今天在龍崎區文衡殿進行第二波活動，台南市長黃偉哲協助義賣綠竹筍評鑑大賽冠軍筍，最後以新台幣6萬元高價賣出，所得用來挹注在地老人共餐經費。

台南鳳梨好筍季系列活動今天由龍崎區公所接棒推廣行銷台南鳳梨與竹筍。現場有展售地方特色產品攤位，並安排才藝表演、竹編DIY課程等活動；重頭戲是通過農藥殘留檢測才能參加的綠竹筍評鑑大賽。

黃偉哲致詞說，台南物產的鮮美滋味總讓人食指大動，他到處推廣行銷，不知不覺身材也開始走樣。他期望關廟、龍崎及新化區合作打團體戰的鳳梨好筍季一年比一年成功；不僅推出更優質產品給消費者，也延續在地產業文化，讓下一代了解鳳梨及竹筍等在地農作物。

台南市農業局表示，綠竹筍比賽的評鑑標準依農委會規定，透過外觀、甜度、色澤及軟硬度等項目評分。經過激烈競爭，最後由農民胡顯進的綠竹筍獲得冠軍。

評鑑結果出爐後，黃偉哲當場協助冠軍綠竹筍的義賣會，不斷叫賣炒熱氣氛。重達約3公斤的冠軍筍最後以6萬元高價賣出，義賣所得將挹注在地老人共餐經費。（編輯：翁翠萍）1080519