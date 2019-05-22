紀念愛文芒果之父 鄭罕池故居掛牌

（中央社記者楊思瑞台南22日電）被稱為「愛文芒果之父」的台南市農民鄭罕池去年過世，市府推動他的故居成為歷史名人故居，今天由市長黃偉哲掛牌，表彰鄭罕池對農業的貢獻。

台南市政府文化局指出，列名台南市技術類歷史名人的鄭罕池生於玉井區斗六仔舊部落，因率先種植及推廣愛文芒果，改善農村經濟，奠定台灣芒果外銷基礎，被稱為「愛文芒果之父」。

鄭罕池試種2次各100株才成功，並先後研發以蚊帳、報紙套果，再以竹片剖開夾住以防蟲害；最後採用便宜又能透光看出果實成熟度的耐水白紙袋和鐵絲，收成質量大為提升。試驗成功後他不申請專利，還邀農民來觀摩，成為目前普遍的種植法。

黃偉哲在掛牌儀式致詞時表示，今天的揭牌不只紀念一名歷史名人，更重要的是表彰鄭罕池無私奉獻的精神。鄭罕池成功種植愛文芒果後，不僅未申請相關技術專利，反而大方分享種植經驗，讓種植技術能傳承下去，越種越好。這樣為了增加農民收益及地方繁榮而無私無我的奉獻，是大家要學習的。

台南市文化局指出，台南市歷史名人分成藝術、文學、學術教育、政治、醫療、經濟、宗教、技術等8大類，目前共列有208人。今天掛牌的鄭罕池故居為台南市第24處掛牌的歷史名人故居。（編輯：黃世雅）1080522