退休高官遙控打韓小組 韓：內行的都猜得出來

（中央社記者程啟峰高雄24日電）高雄市長韓國瑜今天在議會答詢議員表示，有市府退休高官遙控「打韓小組」。面對媒體追問所指為誰，韓國瑜表示，不用表述名字，只要對高雄稍微了解、內行的都猜得出來。

韓國瑜上午在議會答詢國民黨議員邱于軒指出，他就任市長後接獲許多報告指，有文化局退休高級官員仍遙控文化局業務，繼續行政治目的，每週回高雄一次在旗山開會，結合議員想讓新市府團隊臉掛不住，想打趴市府團隊，並讓市府出洋相。

韓國瑜強調，他對這情形不是不知道，只是認為市府團隊努力為市民打拚應可以感動他們，才會一直給時間；他為何不動文化局？因為相信公務人員素質，他不是對「打韓小組」不為所動，而是認為這人會收斂。

韓國瑜說，對部分公務人員的發言他不講話，不是因為傻，而是相信人心善良，希望不要再搞政治動作，市府想讓高雄令人耳目一新，希望文化局官員配合新局長到任後，致力拓展文化業務，不要再為政治服務。

韓國瑜隨後面對媒體追問這位前市府高官是誰？韓國瑜沒有正面回覆，他說，不採取動作是因為相信人性本善，且軍公教有一定素質存在，若一心一意行政中立，就會回到主流王道，真正為人民打拚，而不是為政黨服務。市府退休高官在高雄街頭巷尾議論紛紛，只要對高雄稍微了解、內行的，都猜得出來。

高市前文化局長尹立隨後在臉書指出，雖然不想跳出來「對號入座」，但現在攻擊韓的都是藍軍自家人，請韓國瑜不要模糊施政無力的焦點。

尹立表示，自從離開高市府團隊後已回大學上課，且近期沒有去過旗山，他不是韓所指的「前市府高官遙控『打韓小組』，每星期都在旗山開會一次。」且政務官離開後已是一介平民，怎麼可能有能力再去指揮事務官，如果真的有市府事務官聽從前朝官員指揮，那韓國瑜該檢討，應該是自己領導統御的能力是不是有問題。（編輯：黃世雅）1080524