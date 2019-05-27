蘇巧慧會勘校園 教育部允補助3600萬改善設施

（中央社記者黃旭昇新北27日電）立法委員蘇巧慧今天邀教育部次長林騰蛟等人會勘樹林與新莊地區國中小學年久失修的設施。林騰蛟允諾教育部將補助5校7案，將近新台幣3600萬元，改善操場、廁所、電梯等設施。

蘇巧慧辦公室今天晚上發布新聞稿表示，今天與林騰蛟、教育部體育署代表等人至新莊福營國中、樹林三多國小、文林國小、樹林國小及山佳國小檢視校內設施。

新莊福營國中指出，校內操場跑道使用年限已屆，跑道面層磨損嚴重不堪使用，跑道排水結構不佳，遇雨容易積水，影響師生及居民安全。

三多國小因廁所還是一條溝的老舊形式，不但有異味且常管線破損漏水。校內仍有男女共廁，又缺乏無障礙廁所。

文林國小排水溝改善工程與無障礙電梯工程等2項計畫需要經費，校舍因不同時期興建，高低落差大，且排水系統不一逢雨嚴重積水。

樹林國小籃球場年久失修地面嚴重龜裂，底層的瀝青與混凝土早已露出，影響學生安全。另外，校舍有嚴重日曬的問題造成教室酷熱。

山佳國小禮堂已有30年歷史，是學校唯一雨天集會場所，但外牆剝落鋼筋生鏽外露，空調等設備老舊。

蘇巧慧表示，學校操場、校舍不只是學生使用，也是居民休閒運動的公共空間，學校風雨操場讓學生能有更好的活動空間，日曬強烈陽光影響視力。

蘇巧慧說，校舍高低落差是身障學生移動的阻礙。廁所重點應通風、美觀、好整理，也避免滋生細菌。

會勘後，林騰蛟回應相關運動場跑道的確亟需改善，同意相關修繕計畫。教育部同意改善籃球場，並設置教室遮陽板，改善校內排水設施，並增設無障礙電梯。（編輯：李錫璋）1080527