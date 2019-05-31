基隆風景區首間民宿設立 正濱彩色屋盡收眼底

（中央社記者王朝鈺基隆市31日電）「基隆濱海風景特定區」內首間民宿「粼島旅宿」昨天核准設立，民宿頂樓觀景平台視野極佳，將熱門的打卡景點正濱漁港彩色屋及基隆港景致盡收眼底，極具地方特色。

市府表示，「基隆濱海風景特定區」去年經交通部核定通過，是全台第一個都會型濱海風景特定區，劃定面積共約670公頃，行政區含括中正區、中山區及仁愛區，透過風景區劃設可推動觀光發展，包括民宿、餐廳等觀光服務設施設立。

基隆市過去有七堵及暖暖區的非都市土地可申設民宿，但僅有一家合法民宿業者，風景特定區的劃設為民宿發展增加大利基，經過半年努力，風景區內第一家民宿「粼島旅宿」昨天獲核准設立。

市府表示，「粼島旅宿」是由一位青年返鄉創業的成果，民宿位於正濱漁港旁的正濱路上，日治時期正濱漁港曾是台灣的第一大漁港，後來漁業漸漸沒落卻也留下許多值得玩味的景觀與文化。

例如，民宿周邊除有阿根納造船廠、正濱漁港彩色屋、和平島公園、海科館、潮境公園、八斗子車站等熱門景點外，還有傳統美食的米苔目、吉古拉等。

此外，漁村文化更是在地特色，民宿業者提供旅客體驗充滿文化的漁港生活，並與藝術團體合作推出5間各式房型，頂樓觀景平台視野極佳將熱門的打卡景點彩色屋及基隆港景致盡收眼底，極具地方特色。（編輯：張銘坤）1080531