迎接購物節人潮 台中市府推海線路平專案

（中央社記者趙麗妍台中4日電）台中市大安區龜殼路、南北七路及東西七路是串聯大安區南北向及東西向的重要幹道，也是通往各觀光景點必經之路，為迎接台中購物節，市府爭取前瞻計畫經費，推動路平專案。

台中市政府建設局今天表示，大安區龜殼路、南北七路及東西七路是通往各觀光景點必經之路，但因車流量大，長期在車輛輾壓下造成路面龜裂不平整，影響行車舒適度。

市府今年度爭取到前瞻計畫經費新台幣3500萬元，預計改善道路長度4879公尺、改善面積4萬3157平方公尺，完工後將強化大安區觀光道路的服務品質。

建設局長陳大田說，為改善大安區道路及因應台中購物節觀光人潮需求，今年在海線進行大安區龜殼路、南北七路及東西七路道路改善工程，針對路面沉陷、路基不良的路段加強穩固路基，同時提升標線抗滑係數，降低因標線濕滑造成的交通事故率。

陳大田指出，沿線水利溝渠旁1239處老舊塊狀護欄也將一併整修，針對87處沿線道路孔蓋辦理下地作業，大安區龜殼路、南北七路及東西七路預計6月下旬進行路平工程，施工期間將採「半半施工」方式。

建設局表示，大安區內有大安媽祖園區、大安濱海樂園、龜殼生態公園、濱海自行車道、頂安社區休閒廣場等景點，鄰近地區也有大甲鎮瀾宮、蔣公路商圈、清水高美濕地等著名景點，是台中購物節觀光慢活之旅的最佳地區。（編輯：翁翠萍）1080604