維冠災戶直播主行銷芒果 微風董座下訂200箱

微風集團董事長廖鎮漢（中）與民進黨立委郭國文（左）5日探訪雙腿截肢的台南維冠大樓震災戶洪家益（右），並訂購200盒由洪家益代言促銷的台南芒果。中央社記者楊思瑞攝 108年6月5日

（中央社記者楊思瑞台南5日電）台南維冠大樓震災戶洪家益挺過雙腿截肢的治療及復健，回到職場成為行銷農特產的直播主。微風集團董事長廖鎮漢今天與立委郭國文前往探望，並下訂200箱芒果，盼助一臂之力。

民進黨立法委員郭國文表示，洪家益從災後一直保持生命鬥士的精神，堅強挺過漫長的治療及復健後，除了經常到校園演講，並表達重回職場、自食其力的意願。但因無法久坐，從事一般工作，後來開始挑戰網路直播，擔任台南農特產的代言人，初步已有不錯成績。

洪家益表示，先前已賣過小番茄、洋香瓜等產品；最近台南芒果進入產期，成為主力促銷商品。

廖鎮漢表示，微風慈善基金會從2016年起就啟動洪家益兒子「丞丞」的生活助養計畫；先前都是透過內部報告來了解洪家的情況，今天首次到台南探望洪家益，感覺洪家益個性比先前了解的還要陽光，相當令人感動。

廖鎮漢當場以個人名義下單訂購100箱，將送給員工當端午節禮物；另外由公司訂購100箱，將由基金會安排轉贈給受關心的個案或志工。他說，希望洪家益繼續努力，成為代言台南農特產品的「超級業務員」。

郭國文表示，微風集團擁有實體店面與網路通路，希望往後也能與台南的小農合作，推廣更多優質農產。（編輯：吳佳穎）1080605