生雞糞造成環境汙染 台東重罰違規載運車輛

（中央社記者李先鳳台東縣7日電）台東縣部分農民使用生雞糞當肥料，造成環境汙染，縣府強力取締違規載運生雞糞的車輛。警方昨晚在南迴公路攔獲2輛違規貨車，各開出新台幣6萬元罰單，並要求原車返回出貨地。

使用生禽畜糞不但污染環境，也造成台東觀光嚴重影響，縣長饒慶鈴特別指示相關單位在南迴公路布重兵，6日晚間森永派出所及達仁分駐所分別攔獲載運生雞糞的大貨車，共計2萬4000公斤，無合格的清除處理許可證明及載運聯單。環保局及農業處稽查人員現場依規定告發裁處，開出各6萬元的罰單，並要求大貨車原車返回出貨地。

饒慶鈴今天召開記者會說明，呼籲農友，不能直接施用未腐熟生禽畜糞，農田若要使用需腐熟完全，而且一定要妥善覆土；如果造成污染、惡臭、孳生蒼蠅等情形，依法裁罰6000元以下罰鍰。

她說，今年開春以來，因農民不當施用生雞糞或其他禽畜糞，導致蒼蠅滿天飛舞，嚴重影響環境衛生，也連帶影響旅遊觀光品質。

台東縣環保局指出，民眾若發現有載運生禽畜糞的車輛、或農田使用生禽畜糞滋生蒼蠅、蚊蟲影響環境衛生情形，歡迎踴躍檢舉。檢舉案件若經環保局裁罰成立並完成相關行政程序，檢舉人將可獲得360元至5萬元不等的檢舉獎金，檢舉賺外快的同時也為環境保護盡一份心力。

台東縣環保局表示，依據農業事業廢棄物再利用管理辦法規定，禽畜糞屬於農業事業廢棄物，依法應農業主管機關核准後始得再利用。所以生禽畜糞的再利用必須依法申請。（編輯：陳惠珍）1080607