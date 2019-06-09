北市研議文基會下設部門 推廣眷村文化

（中央社記者梁珮綺台北9日電）台北市長柯文哲今天召開眷村文化座談會，允諾在文化基金會轄下成立部門推廣眷村文化；與會副市長蔡炳坤說，眷村文化是非常重要的資產，盼公私協力共同保存與推動。

柯文哲去年10月出席眷村文化座談，並與婦聯會主委雷倩對談，當時承諾選後每半年會召開一次眷村文化座談會。

與會的中心新村執行長張中模表示，眷村文化相關事務由文化局管轄，但只是某一項，盼能有專責的人管理，柯文哲在會中提出，可在文基會下設立相關部門，推動眷村文化。

蔡炳坤在會後說明，眷村文化是非常重要資產，預計有三階段進行保存與推動，第一階段是盼相關團隊能整合，由民間匯集力量；第二階段則研議在文基會成立相關部門；第三階段是因應中央進行調整，例如中央未來在眷村文化上設立專責單位等。

蔡炳坤說，中央對於原住民、客家人設有專責單位如原民會、客委會，但目前在眷村文化部門並沒有，所以先朝第二階段規劃與進行。

他表示，目前眷村文化為文化局轄下業務，但文化局為行政部門，人力與經費較有限，若在文基會下設立，很多運作能較為開放，比較彈性，而成立後，預算自然會提高。

至於柯文哲此舉是否為2020總統「固樁」，蔡炳坤說，與選票無關，主要是半年一次的定期聚會，「台北市絕對是非常多元文化的地方，眷村文化也是重要資產」。（編輯：張銘坤）1080609