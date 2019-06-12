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比利時奪冠 高雄繩索救援隊載譽歸國

最新更新：2019/06/12 14:26

（中央社記者程啟峰高雄12日電）高雄市消防局特搜隊員與其他縣市消防隊員組成的高雄繩索救援隊，日前赴比利時參加國際繩索救援比賽勇奪冠軍，今天載譽歸國，隊員親友上午在高雄國際機場熱情接機，場面熱烈。

比利時南部城市那慕爾（Namur）消防隊號召舉辦的繩索救援大賽（Grimpday），14年來已逐漸發展成國際繩索救援奧運賽，今年有來自全球18國搜救隊參賽。KRRT於6日至8日賽事連闖8關，從30個參賽隊中脫穎而出榮獲冠軍，頒獎典禮時隊員高舉國旗領獎為國爭光。

KRRT（Kaohsiung Rope Rescue Team）是由高雄市消防局特搜隊員與其他縣市消防隊員組成，成軍4年來經常犧牲假日練習，有隊員在臉書分享得獎感言，「有時候傻傻地堅持一些東西，原來結果會這麼甜美。而今天，這個圈子的人都開始認識台灣，認識KRRT。Grimpday 2019 KRRT 30個隊伍，世界第一。」

KRRT全隊上午帶著一面大國旗及獎項搭機返抵國門，大批隊員的同仁及家屬到機場熱情接機，並爭相與隊員合影，場面熱烈。

高雄繩索救援隊去年也參加這項比賽，但得到第10名，今年捲土重來摘金，全隊得獎信心倍增，相約明年再見。（編輯：黃世雅）1080612

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