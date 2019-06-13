議員指高美濕地大腸桿菌超標 不宜親水活動

（中央社記者趙麗妍台中13日電）台中市議員楊典忠指出，根據市府委託的調查，高美濕地大腸桿菌超標，不宜親水活動，要求改善水質，並在周邊設立告示牌，台中市長盧秀燕表示，相關局處將研議辦理。

高美濕地曾被國外網站譽為「一生必遊一次」的景點，台中市府針對觀光意象營造及行銷、生態保育、交通管制接駁、遊客中心、攤販安置等議題研商，盼提升高美濕地整體服務品質。

不過，台中市議會今天召開市政總質詢時，楊典忠指出，根據市府連續3年委託濕地型保護區計畫調查，高美濕地需符合甲類水質，大腸桿菌菌落數應低於1000CFU/100ml，但市府調查報告中，4個採樣點，僅1個採樣點在秋天時符合標準，其他季節測值皆高於甲類水體，高美濕地被歸為不宜親水活動區域。

市議員何敏誠表示，高美濕地是台中聞名的世界級景點，市府應針對有大腸桿菌感染風險的熱點區域，對每年的遊客進行總量管制，直到問題改善。

暑假玩水旅遊旺季將至，楊典忠要求，設置水質監測告示牌與醫護站，儘速改善中上游河川水質，並規劃台中港特定區污水系統，比照台中市區把海線家戶生活污水、工廠廢水全部納管。

盧秀燕表示，適度提醒旅客安全非常重要，除指示相關局處研議辦理，也提醒設立警示牌務必注意設計，並留意需維持景觀和諧，避免影響高美濕地的既有美景。至於水質維護部分，盧秀燕說，將與各縣市政府及中央環保署共同努力。（編輯：吳佳穎）1080613