綠營轟市政失格 盧秀燕被舉紅牌逐出議場

（中央社記者郝雪卿台中14日電）9位民進黨台中市議員今天在台中市議會市政總質詢中輪番上場，砲轟台中市長盧秀燕市政失格，沒有兌現空污、交通等政見，大家並舉紅牌要求盧秀燕出場，上午質詢提早結束。

包括張耀中、謝志忠、張玉嬿、黃守達、林德宇、林祈烽、施志昌、陳世凱、鄭功進等人，上午在市議會市政總質詢時，針對盧秀燕團隊上任後的空污、交通、用人不當、支票開過頭、傾中、沒有光榮感、沒有方向、哭窮等議題打了30分到40分，認為盧秀燕施政不及格。

張耀中認為，選舉開支票爭取選票是民主常態，做的到是支票，做不到的叫空頭支票，盧秀燕力推捷運經濟，但是目前捷運綠線場站聯合開發6站7處，僅有1站進行中。

張玉嬿也質疑，盧秀燕選舉喊出「市長換人，空氣換新」，但市長換人以來，空氣品質並沒有改善。

盧秀燕表示，如果議員是為羞辱，打零分也不奇怪，向中央爭取預算，也是為市民發聲，她覺得自己施政分數及格，但因為自己是處女座的人，永遠不會滿意。

謝志忠等人並在議場高舉紅牌，一起高喊「市長失格、紅牌出場」，要盧秀燕好好檢討。在民進黨議員的砲轟聲中，盧秀燕起身表示，「我笑容滿面，態度這麼好，既然要我出去，也無話可說」。

盧秀燕也請主席謝明源裁示，而謝明源認為，既然民進黨議員願意放棄後面還約半小時的質詢時間，於是宣布散會。而盧秀燕即帶領市府團隊出場，下午質詢再進場。

台中市新聞局長吳皇昇會後對此表示，市府對此表達深切遺憾，各局處首長及所有公務員都十分盡職在做事，部分民進黨議員卻只用政黨的顏色來看所有市政，恐辜負議員受市民所託、監督市政的責任；他也強調，有人為了作秀及謀取政權等政治利益，忘卻真正對台灣人民及台中市民有益的事情，這是台灣政治的悲哀。（編輯：黃世雅）1080614