刺軸含羞木入侵 台東溪流面臨生態浩劫

被列為世界百大外來入侵種的刺軸含羞木入侵台東南迴溪流，林務局台東林區管理處呼籲民眾共同剷除，以降低刺軸含羞木對生態環境的衝擊。（台東林管處提供）中央社記者盧太城台東傳真 108年6月18日

（中央社記者盧太城台東縣18日電）世界百大外來入侵種的刺軸含羞木入侵台東南迴溪流，不僅影響溪流生態，也會吸走溪流的水，導致河道乾涸、變小，危害甚大，林務局台東林區管理處呼籲共同剷除。

繼小花蔓澤蘭、銀膠菊帶來重大危害後，又有外來種植物入侵台東，對溪流生態造成威脅。台東林管處表示，最近調查發現，被列為世界百大外來入侵種刺軸含羞木已入侵台東境內安朔溪、朝庸溪及大武溪等溪流。

台東林管處作業課長莊瓊昌表示，刺軸含羞木一旦入侵，原本物種豐富的河川生態系會形成單一物種灌木叢林，不只造成河道淤塞，嚴重影響當地生態環境。

另外，這種植物本身會大量吸水，有很強的蒸散作用，所以溪流的水很快會消失，造成河道面積降低，再不進行防除工作，對台東南迴沿線的溪流將會造成一場生態浩劫。

莊瓊昌表示，刺軸含羞木又稱美洲含羞木，原生長在南美洲的含羞草屬植物。物種全株生有毛茸和銳刺；葉互生，二回羽狀複葉；花粉紅色或紫紅色；莢果褐色，密被剛毛；所分泌的含羞草素能壓抑其他植物生長，剝奪其他原生植物生長空間，每平方公尺可產生9000顆種子，可見傳播迅速。

刺軸含羞木不但繁殖力超強，銳刺多到連放養的牛隻都不敢靠近生長沼澤，剷除也極為困難。為有效防治蔓延擴張，台東林管處在民國107年4月首次進行試驗剷除工作，在朝庸溪下游至出海口、朝庸溪上游古庄橋上方共剷除5.26公頃，先用怪手挖除後再以焚燒、掩埋方式處理，併持續監測已防治區域。但今年4月發現朝庸溪下游又有復發情形，現正進行第二次剷除工作。

莊瓊昌表示，為全力剷除並防堵刺軸含羞木向北蔓延擴張，台東林管處於107年9月主動邀集台東縣政府、大武鄉公所、達仁鄉公所、金峰鄉公所、太麻里鄉公所等單位，共同針對刺軸含羞木研商防除處理，中央及地方政府共同執行防除工作。

另外，台東林管處也委請林業試驗所進行生理及監測調查，並以UAV無人載具調查金崙溪以南、安朔溪以北區域的分布情形，希望能徹底防除且不再向北蔓延。

台東林管處也呼籲民眾，刺軸含羞木的防除不應僅由政府機關執行，也期望大家共同剷除這百大外來入侵種，降低對生態環境衝擊，增進河川健康，營造人與自然共生的友善生態環境。(編輯:孫承武)1080618

被列為世界百大外來入侵種刺軸含羞木入侵台東南迴溪流，對溪流生態造成威脅。（台東林管處提供）中央社記者盧太城台東傳真 108年6月18日